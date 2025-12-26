FC Inter 1908
Verso Atalanta-Inter: sabato la conferenza stampa di Chivu

Il tecnico nerazzurro risponderà ai giornalisti alla vigilia della 17.a giornata di Serie A
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'Inter chiude il 2025 con la trasferta contro l'Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 a Bergamo. Alla vigilia della sfida, valida per la 17.a giornata di Serie A, l'allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti dal BPER Training Centre di Appiano Gentile.

La conferenza stampa è in programma sabato 27 dicembre alle 12:00 e verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali nerazzurri.

