L'Inter chiude il 2025 con la trasferta contro l'Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 a Bergamo. Alla vigilia della sfida, valida per la 17.a giornata di Serie A, l'allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti dal BPER Training Centre di Appiano Gentile.
Verso Atalanta-Inter: sabato la conferenza stampa di Chivu
Il tecnico nerazzurro risponderà ai giornalisti alla vigilia della 17.a giornata di Serie A
La conferenza stampa è in programma sabato 27 dicembre alle 12:00 e verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali nerazzurri.
