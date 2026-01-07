Inter, Akanji: “Mi trovo bene in mezzo e con Bisseck in campo. Il clean sheet…”

Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra al triplice fischio di Parma-Inter arrivano anche le parole di Manuel Akanji. Qui la sua conferenza stampa, raccolta dall'inviato di Fcinter1908.it: "Mi sento bene in questa posizione di campo, posso controllare il gioco e difendere. Mi piace giocare al centro così come in altre posizioni. Bisseck? E' un gran bel difensore, anche se ancora giovane. Copre bene lo spazio, mi trovo bene con lui. La tragedia di Capodanno in Svizzera? E' successa una cosa orribile, non deve più ricapitare. Purtroppo è capitata.
Molto importante per noi aver collezionato un altro clean sheet. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, per me da difensore è la cosa più importante, il modo in cui posso aiutare la squadra. La fase difensiva sta migliorando, commettiamo meno errori e spero possiamo collezionare altri clean sheet".
