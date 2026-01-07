Parma, Oristanio: “Oggi male, ma Inter la più forte. La loro difesa un muro”

Le parole del giocatore degli emiliani al triplice fischio di Parma-Inter di stasera in conferenza stampa

Insieme a mister Cuesta, nel post partita di Parma-Inter, si è presentato in conferenza stampa anche Gaetano Oristanio. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it. "L'Inter è forte. Noi possiamo sempre fare qualcosa in più, ma l'avversario oggi era forte, la più forte del campionato. Il lavoro c'è stato, anche se ovviamente dobbiamo aggiustare delle cose. La mia prestazione? Era una partita difficile, c'erano pochi spazi.

La mia prestazione non è stata positiva oggi. Ci sono state difficoltà, c'è da fare molto di più. La loro difesa era molto tosta, ma non deve essere un alibi. Bisogna avere più intraprendenza certe volte, magari rischiare più la giocata, ma ogni partita è a sé. Oggi è stata dura, magari se quell'occasione fosse entrata, sarebbe cambiata la partita. Non lo sappiamo. Il sacrificio e il lavoro di squadra ci sono stati. Siamo stati sfortunati sul gol, ma è stata una partita difficile.

Pio Esposito? Lo conosco bene, sono cresciuto con lui e ho giocato con suo fratello. Sono molto felice per lui, sta facendo grandi cose. Ci siamo parlati dopo la partita, lo conosco da tempo. Sono felice per le cose che sta facendo. C'è sempre da crescere, io sto provando a farlo. La crescita deve essere continua, non bisogna smettere mai".