Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Croazia in vista della sfida con la Francia in Nations League, Mario Pasalic ha parlato anche del KO contro l'Inter in campionato:

"Sappiamo tutti com'era l'Atalanta prima dell'arrivo di Gasperini, in pochi speravano che saremmo stati in una situazione in cui avremmo lottato per lo scudetto in Italia. Abbiamo rimpianti in Champions League e in Coppa Italia, dove sulla carta avevamo un sorteggio facile"