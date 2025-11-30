L'Inter supera in trasferta il Pisa di Gilardino per 2 a 0 trascinata da Lautaro Martinez che mette a segno una doppietta

Giovanni Montopoli Direttore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 17:54)

Torna la vittoria in casa nerazzurra, la squadra di Chivu - dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Atletico - ritrova i 3 punti su un campo non semplice e contro un Pisa che per 60 minuti è stato capace di creare qualche grattacapo alla formazione nerazzurra che poi passa con Lautaro Martinez (doppietta) su assist di Esposito prima e Barella dopo.

Queste le parole di mister Chivu in conferenza stampa: "Sappiamo la croce che ci portiamo, quello che rappresenta questa società, sappiamo che il 5 a 0 è la normalità, con il 4-1 direte che è il gol subito, il 2-1 è la fortuna e quando si perde è un disastro, è sempre cosi, da anni e anni. Accettiamo la realtà e la responsabilità che abbiamo per quanto riguarda cammino e percorso e le ambizioni che i nostri tifosi hanno. Oggi non era semplice, avevamo un po' di amarezza sulle spalle per quanto successo nelle gare precedenti ma abbiamo saputo reagire. Ci prendiamo la vittoria che era quello che volevamo"

Lautaro miglior marcatore — "Ci vuole equilibrio da parte di tutti, è uno dei più forti in circolazione che tante squadre vorrebbero, è un vincente mette l'anima, vuole vincere questo è lui è il nostro capitano e non ci sono mai stati problemi. Siamo contenti per lui come lo siamo per tutta la squadra che ha portato a casa la vittoria"

Assenza di Dumfries — "Chi li ha sostituito ha fatto bene. Luis è tornato titolare, poi la gara era in pareggio e ci mancava lo spunto dove Andy è bravo. Poi lo metti a fare il quinto dove puoi subire qualcosa ma può farlo. Poi potevamo cambiare ancora mettendo Carlos ma il suo atteggiamento mi è piaciuto, la sua voglia di aggiungere qualcosa alla squadra allenandosi al meglio"

Sostituzioni — "Sono entrati tutti bene perchè è un gruppo che capisce le situazioni. Quelli che entrano per finire una gara hanno grande importanza, bisogna saper leggere e gestire, se ti va bene non sei un femoneo e cosi il contrario. Chi è entrato oggi ha dato il suo contributo"

Paura di non vincere? — "io non ho paura di niente..."