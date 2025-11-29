FC Inter 1908
Gilardino: “Inter belva ferita. Squadra in crisi? Fantascienza. Noi dovremo…”

Il tecnico del Pisa presenta in conferenza stampa la partita contro i nerazzurri, in programma domani pomeriggio
Fabio Alampi Redattore 

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, presenta in conferenza stampa la partita contro l'Inter di Cristian Chivu, in programma domani pomeriggio all'Arena Garibaldi: "La squadra in questi giorni ha lavorato molto, ma molto bene. C'è il giusto tipo di mentalità, abbiamo analizzato la partita e rivisto le situazioni dove potevamo far meglio e migliorare. Bisogna dare merito a quello che è stato fatto nella sfida di Reggio Emilia. Abbiamo creato tanto, ma abbiamo lavorato anche bene".

"Sappiamo domani che affrontiamo la prima della classe. Saremo un po' più corti. Incontriamo una squadra in crisi? No, sarebbe da fantascienza dirlo. È una squadra forte e da parte nostra ci deve essere una forte identità e un forte dna che abbiamo mantenuto. Dobbiamo portare in campo queste caratteristiche di forza sulle gambe e di convinzione, consapevoli di rincorrere questo sogno".

"Mi ripeto, chi pensa che l'Inter sia in crisi ha visto troppi film di fantascienza. L'Inter è una belva ferita, dobbiamo essere pronti a tutto e affamati. Dobbiamo mantenere un grande equilibrio e ordine. Dovremo essere bravi quando difenderemo con un blocco basso o quando avremo il pallone nella zona media del campo. Sapendo le difficoltà e le insidie che comporta giocare contro l'Inter".

