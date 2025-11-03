Nella conferenza stampa che precede la gara contro l'Eintrach Francoforte, insieme ad Antonio Conte c'era anche Matteo Politano che si è espresso sia sul cammino in Coppa che su quello in campionato del Napoli. L'ex giocatore dell'Inter ha sottolineato: «Domani dobbiamo assolutamente vincere. I tre punti sono fondamentali», ha detto.

«Il mio modo di sacrificarmi? Do sempre il massimo, a volte ci riesco e a volte meno specie quando si gioca ogni tre giorni. Come si supera la sconfitta contro l'Eindhoven? Serve portarsi dentro quello che è successo. È stata una bella batosta e ogni tanto bisogna ricordarsi di averla presa. In Champions dobbiamo andare forte per non rischiare brutte figure. Intanto siamo stati bravi ad accantonare quella brutta sconfitta e abbiamo reagito con Inter e Lecce, ma bisogna dare il cento per cento nella gara di domani. Siamo ad un buon punto, ma non abbiamo mai avuto la rosa al completo per via degli infortuni. Non è una scusa, è solo la verità. Giocando ogni tre giorni la fatica si fa sentire, ma domani dobbiamo vincere», ha aggiunto.