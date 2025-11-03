Nella conferenza stampa che precede la gara contro l'Eintrach Francoforte, insieme ad Antonio Conte c'era anche Matteo Politano che si è espresso sia sul cammino in Coppa che su quello in campionato del Napoli. L'ex giocatore dell'Inter ha sottolineato: «Domani dobbiamo assolutamente vincere. I tre punti sono fondamentali», ha detto.
Politano: “Dopo la batosta col PSV abbiamo reagito con l’Inter. Ma in Champions…”
«Il mio modo di sacrificarmi? Do sempre il massimo, a volte ci riesco e a volte meno specie quando si gioca ogni tre giorni. Come si supera la sconfitta contro l'Eindhoven? Serve portarsi dentro quello che è successo. È stata una bella batosta e ogni tanto bisogna ricordarsi di averla presa. In Champions dobbiamo andare forte per non rischiare brutte figure. Intanto siamo stati bravi ad accantonare quella brutta sconfitta e abbiamo reagito con Inter e Lecce, ma bisogna dare il cento per cento nella gara di domani. Siamo ad un buon punto, ma non abbiamo mai avuto la rosa al completo per via degli infortuni. Non è una scusa, è solo la verità. Giocando ogni tre giorni la fatica si fa sentire, ma domani dobbiamo vincere», ha aggiunto.
«Gioco spesso? Conte che mi dà l’occasione di giocare sempre titolare. Poi bisogna cercare di recuperare energie perché il calendario è fitto e voglio dare il 100%. Non pesa affatto, giocare titolare per il Napoli non potrà mai esserlo», ha concluso.
