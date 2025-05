Il PSGha vinto il campionato francese già da inizio aprile e ieri sera (sabato 17 maggio) ha chiuso la stagione con una vittoria per tre a uno contro l'Auxerre. È arrivata in rimonta dopo un gol incassato alla mezz'ora. Secondo tempo decisamente migliore del primo per gli uomini di Luis Enrique che sono entrati in campo, nel secondo tempo, decisamente con un altro piglio e hanno ribaltato il punteggio con una doppietta dell'ex Napoli Kvaratskhelia e con una rete di Marquinhos. Ma in Francia raccontano che l'allenatore abbia fatto tremare i muri all'intervallo richiamando la squadra per un primo tempo non soddisfacente.