L'ex allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto al Mondiale per Club con l'Al-Hilal

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 10:25)

Toccherà anche a lui esordire al Mondiale per Club in queste ore. Simone Inzaghi, con l'Al-Hilal, affronterà il Real e in conferenza stampa gli hanno chiesto dell'Inter, delle parole del CEO del club arabo che ha parlato di accordo pronto per il passaggio al campionato saudita già prima della finale e delle indiscrezioni che parlano di un'Inter arrabbiata con lui.

Il prezzo — «Anche oggi ho ascoltato di tutto, come del resto è successo quando ero all'Inter. Se questo è stato il prezzo da pagare per questi quattro anni lo pago volentieri. È nulla in confronto al bene che ho ricevuto da tutto il mondo Inter, parlo dei tifosi, della dirigenza, dei calciatori», ha detto Inzaghi proprio in occasione della presentazione della gara contro gli uomini di Xabi Alonso.

«Dell'Inter so che mi mancherà tutto, anche questo, anche le accuse più ingiuste che mi sono state fatte. Ma sono stato bene, ho dato tutto me stesso e con la società, la dirigenza, per il bene della squadra, anche loro erano convinti che la cosa più giusta fosse che le nostre strade, con tanto dolore da parte di tutti, si separassero», ha concluso il mister.

(Fonte: SM)