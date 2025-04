E quando gli hanno chiesto se può esserci un senso di rivalsa contro la Juventus che ha allenato in passato, il tecnico ha aggiunto: «Non è stata una separazione traumatica. La verità la conosciamo io e i due uomini che c'erano al comando in quel momento. Se un giorno farò un libro, ne parlerò. Non c'è un senso di rivalsa. Parliamo di una grande partita, bella e vibrante. Sono due squadre che vogliono lottare per qualcosa di importante».