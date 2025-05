“Nulla potrà farmi cambiare idea sul ritiro. Io amo la mia squadra, i miei colori. Tutto quello che mi porterebbe a fare un altro anno sarebbe egoisticamente uno sbaglio per la Roma. Il nuovo allenatore dovrà avere il tempo per fare un anno da solo e avere la possibilità di conoscere tutto. Io lo aiuterò in tutto quello che mi chiederà". Così l'allenatore della Roma Claudio Ranieri , in conferenza stampa a due giorni dal match con la Fiorentina che definisce "una signora squadra, che nelle ultime 10 partite ha perso soltanto ieri sera".

"Per me la Fiorentina ha tutte le carte in regola per andare in finale, ha battuto la Juventus. E’ una squadra che ha buonissimi giocatori e grande qualità. Dovremo fare una grandissima partita perché è una gara da prendere con le molle”, sottolinea.