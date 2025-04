A Ranieri non piacciono le proteste nerazzurre per un pestone ai danni di Frattesi, ne parla con Darmian a qualche metro da lui

Una partita con tanti piccoli retroscena quella andata in scena domenica pomeriggio tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Claudio Ranieri. Un siparietto ha visto protagonisti Matteo Darmian e proprio il tecnico della squadra giallorossa, come racconta Calciomercato.com: "La partita è tutt’altro che fluida, Fabbri la spezzetta di continuo.

A Ranieri non piacciono le proteste nerazzurre per un pestone ai danni di Frattesi, ne parla con Darmian a qualche metro da lui: “Siete forti in tutto, siete forti in tutto”, come a dire non occorre protestare troppo. Poi l’allenatore giallorosso, con l’esterno dell’Inter la chiude con un grande sorriso: “Ma che vuoi pure fare il mio lavoro?”.