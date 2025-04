Il tecnico italiano, parlando alla vigilia del match di Liga col Getafe, replica a chi gli imputa una gestione troppo morbida dello spogliatoio tra le cause dei problemi della squadra: "Il pugno duro non è nelle mie corde, perchè nessuno lo ha mai usato con me - afferma ricordando il suo passato da calciatore -. Non sono capace di fare schioccare la frusta, quindi per quello va chiamato un altro allenatore".