FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Roma, Gasperini: “Questo calcio non piace, ha ragione De Rossi. Basta rubacchiare. Totti…”

partite

Roma, Gasperini: “Questo calcio non piace, ha ragione De Rossi. Basta rubacchiare. Totti…”

Roma, Gasperini: “Questo calcio non piace, ha ragione De Rossi. Basta rubacchiare. Totti…” - immagine 1
L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita dell'Olimpico contro il Cagliari
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita dell'Olimpico contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni:

Roma, Gasperini: “Questo calcio non piace, ha ragione De Rossi. Basta rubacchiare. Totti…”- immagine 2

Un commento su Totti? Zaragoza come lo ha visto?

—  

"Ah, io lo faccio giocare subito, non c’è problema. Però si deve allenare, si allena. Gli togliamo quindici anni, vent’anni, lo facciamo diventare grande. Su questa cosa non si è ancora scesi nel dettaglio. Zaragoza? Qualche allenamento con noi lo ha già fatto, ha giocato e lo ha fatto con buona frequenza nel Celta, ha una discreta condizione. È chiaro che quando si arriva in una società nuova bisogna comunque inserirsi, conoscere i compagni, conoscere la squadra. Comunque domani è disponibile: non ho ancora deciso se farlo giocare dal primo minuto oppure a partita in corso. L’intenzione è sempre quella di inserire velocemente i giocatori, anche per dargli più possibilità e aumentare la velocità di inserimento nella squadra".

Le parole di De Rossi sugli arbitri?

—  

"Penso che, come allenatori, dobbiamo fermarci un attimo e riflettere su quello che è la nostra voce nel mondo del calcio, perché la penso esattamente come te, come Daniele e come tutti gli altri presenti. Non è possibile che questo tipo di calcio non piaccia a noi e probabilmente non piaccia neanche al pubblico. C’è davvero una grande confusione: è bruttissimo vedere partite condizionate da cartellini strani e da rigori che non vengono visti. Si parla tanto, ma poi assistiamo a simulazioni evidenti, a giocatori che si mettono le mani in faccia quando vengono appena toccati, a panchine che saltano per aria, che cominciano a provocare e ad attaccare gli arbitri. Probabilmente dobbiamo essere anche noi allenatori a cercare di fare qualcosa di utile. Ci sono squadre che iniziano ad avere persone strane che entrano nel mondo arbitrale e insegnano ai giocatori come restare a terra, come rimanere giù se vengono toccati, aspettare che finisca l’azione quando la palla viene respinta di testa e poi restare a terra.

Roma, Gasperini: “Questo calcio non piace, ha ragione De Rossi. Basta rubacchiare. Totti…”- immagine 3
Getty

Il gioco del calcio dovrebbe essere qualcosa di leale, invece così si allontana dallo sport. Cercare di fregare un cartellino, un rigore, un’ammonizione o un cartellino rosso è distante da tutti gli altri sport. L’ho visto nel rugby, che è bellissimo per spirito. Il calcio è diverso, ci sono grandi interessi, c’è la necessità di fare risultati, però dobbiamo far cambiare questo tipo di sistema, che è veramente penalizzante per il nostro sport e anche per noi. L’ho sempre pensata così e l’avevo detto in modo molto preciso: i numeri contano nello sport, in uno sport che ho praticato da sempre e che fin da bambino ho cercato di portare avanti. Sarebbe grave, e non so per quale motivo, ridurre questo sport al cercare di rubacchiare".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Lazio, Sarri: “Situazione pesante. Sono come i tifosi. Il blocco delle trasferte…”
Spalletti: “Febbraio decisivo? Dobbiamo avere la forza di giocare la partita che vogliamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA