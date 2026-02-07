Nel corso della conferenza di oggi, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così del mese di febbraio che aspetta la sua squadra, con lo scontro con l'Inter settimana prossima: "Noi vogliamo avere una visione più completa. Noi giochiamo contro il campionato, contro il nostro futuro tutte le volte.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Spalletti: “Febbraio decisivo? Dobbiamo avere la forza di giocare la partita che vogliamo sempre”
partite
Spalletti: “Febbraio decisivo? Dobbiamo avere la forza di giocare la partita che vogliamo sempre”
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così del mese di febbraio che aspetta la sua squadra, con lo scontro con l'Inter settimana prossima
Ogni partita è nostra perché è sempre la nostra squadra che gioca e dobbiamo fare la nostra partita. Noi dobbiamo avere una forza mentale per andare a giocare le nostre partite e non deve influenzarci quello che abbiamo davanti. Noi dobbiamo avere una mentalità forte e questo ci dirà chi siamo. La mentalità è una voce che parla di te ogni partita. Noi dobbiamo avere la forza di giocare la partita che vogliamo in ogni situazione".
(TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA