Roma, Soulé: “Peccato per il gol preso. Dybala? Acerbi non si è mai staccato”

"Loro sono tra le più forti del campionato, sapevamo l’importanza della partita. Peccato per quello che è successo sul gol, pensavamo fosse fuorigioco. Dobbiamo iniziare tutte le partite come fatto nel secondo tempo di oggi. Ci manca fare più gol. Nelle partite vinte abbiamo sofferto, ovviamente stiamo lavorando sulla parte offensiva. Dybala? Con lui cerco di giocare la palla addosso, con gli altri invece cerchiamo più la profondità. L'Inter è stata molto aggressiva in campo, Acerbi non ha mai lasciato che Dybala si staccasse.