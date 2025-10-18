Dalla sponda giallorossa arrivano anche le parole di Matias Soulé al termine di Roma-Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it allo Stadio Olimpico:
Roma, Soulé: “Peccato per il gol preso. Dybala? Acerbi non si è mai staccato”
"Loro sono tra le più forti del campionato, sapevamo l’importanza della partita. Peccato per quello che è successo sul gol, pensavamo fosse fuorigioco. Dobbiamo iniziare tutte le partite come fatto nel secondo tempo di oggi. Ci manca fare più gol. Nelle partite vinte abbiamo sofferto, ovviamente stiamo lavorando sulla parte offensiva. Dybala? Con lui cerco di giocare la palla addosso, con gli altri invece cerchiamo più la profondità. L'Inter è stata molto aggressiva in campo, Acerbi non ha mai lasciato che Dybala si staccasse.
L'Inter è la più forte del campionato, il secondo tempo abbiamo giocato meglio noi, ma purtroppo non abbiamo iniziato la gara allo stesso modo. Ora pensiamo alla coppa, poi torneremo a ragionare sul campionato. A San Siro l'anno scorso feci il quinto, se ricordo bene l'Inter ebbe più occasioni rispetto a stasera. Ci andò bene. Ogni allenatore ha le sue idee, il mister nuovo è molto diverso da prima. Lavoriamo ogni giorno per dare ciò che ci chiede. Deve passarci subito: vogliamo vincere in coppa".
