Roma, Gasperini: “Preso un bruttissimo gol. La differenza per l’Inter l’ha fatta…”

Gian Piero Gasperini, presente in sala stampa all'Olimpico, ha commentato quanto accaduto in Roma-Inter di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Le partite sono fatte di 90'. Abbiamo preso un bruttissimo gol, ha messo l'Inter nella condizione di fare la gara che voleva. C'era il pericolo di doverci anche un po' disunire, loro sono una squadra forte e veloce. Pian piano invece abbiamo preso le misure, abbiamo avuto una buona iniziativa e negli spogliatoi eravamo fiduciosi di fare un secondo tempo molto buono. Così è stato: la differenza è stata nelle conclusioni. Il risultato è stato determinato da questo più di ogni altra cosa. E' mancata forza, decisione. L'inerzia della gara era molto buona".