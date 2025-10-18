Roma, Gasperini: “Preso un bruttissimo gol. La differenza per l’Inter l’ha fatta…”

FC Inter 1908
Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso al triplice fischio di Roma-Inter di questa sera
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Gian Piero Gasperini, presente in sala stampa all'Olimpico, ha commentato quanto accaduto in Roma-Inter di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Le partite sono fatte di 90'. Abbiamo preso un bruttissimo gol, ha messo  l'Inter nella condizione di fare la gara che voleva. C'era il pericolo di doverci anche un po' disunire, loro sono una squadra forte e veloce. Pian piano invece abbiamo preso le misure, abbiamo avuto una buona iniziativa e negli spogliatoi eravamo fiduciosi di fare un secondo tempo molto buono. Così è stato: la differenza è stata nelle conclusioni. Il risultato è stato determinato da questo più di ogni altra cosa. E' mancata forza, decisione. L'inerzia della gara era molto buona".

Come si allena il cinismo?

"Quando arrivi a concludere 11 volte dentro l'area è davvero tanto. Le percentuali di realizzazione di solito in area sono molto alte. Rivedremo certe situazioni, come potevano essere concluse, ma esco fiducioso da questa partita. Faremo bene. Stiamo recuperando più giocatori, soprattutto in attacco possiamo avere più soluzioni. Se abbiamo tirato così tanto da dentro l'area contro l'Inter è un gran segnale".

Con che sensazioni esci dal campo sullo scudetto?

"Non parlo di posizioni, di organici e di cose varie. Rimango sulla partita, abbiamo giocato contro una squadra indubbiamente molto forte e ne usciamo con più convinzione. Ci siamo confrontati contro una delle migliori d'Europa. Quando la prestazione è così, vuol dire che sei in grado di poterla ripetere. Anzi, forse come qualità la puoi migliorare. Come qualità, carattere, intensità e forza puoi fare altrettanto bene".

Bailey mossa della disperazione?

"Tatticamente abbiamo messo tutto quello che avevamo o quasi in campo per raddrizzare la partita. Lui ieri ha avuto il placet dai medici, veniva da due mezzi allenamenti e avevamo l'occasione di mandare in campo un giocatore con caratteristiche diverse. Dobbiamo scoprirlo, inizialmente attraverso spezzoni, poi vedremo che minutaggio avrà. Le sue caratteristiche ci torneranno molto utili".

Siete più una squadra da trasferta?

"Sono poche tre partite, ma è evidente che partite come quella di oggi e quella con il Torino si possono raddrizzare. Magari non le vinci, ma non le perdi nemmeno. E' un altro obiettivo da raggiungere. Anche le migliori spesso raggiungono i risultati nel finale: oggi ci siamo andati più vicini che con il Torino, ma quando la partita si mette così male bisogna avere la capacità di raddrizzarla. Perdere oggi è un peccato, dobbiamo migliorare su questo aspetto.

