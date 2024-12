Interpellato sulle condizioni di Alexis Sanchez, Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così del cileno in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: "Capisco la domanda visto che parliamo di una leggenda di questa squadra, domani sarà con noi ma non può ancora giocare titolare, in base a come evolverà la partita potrebbe giocare uno spezzone.