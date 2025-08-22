Pierre Sage, allenatore del Lens, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Le Havre ha parlato anche di Andy Diouf, centrocampista in procinto di trasferirsi all'Inter: "Andy Diouf sta per andarsene, non farà più parte del gruppo.
Sage (all. Lens): “Diouf? Volevamo tenerlo, ma non potevamo rifiutare l’offerta”
Il tecnico dei francesi ha di fatto salutato il centrocampista, ormai in procinto di diventare un nuovo calciatore dell'Inter
Inizialmente volevamo tenerlo per continuare a farlo crescere, perché è ancora un giocatore giovane. Ma oggi, con l'opportunità che è stata offerta a lui e al nostro club, non potevamo rifiutare. Anche se oggi non è ancora tutto definito, vogliamo che tutto vada a buonfine".
