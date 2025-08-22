Pierre Sage, allenatore del Lens, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Le Havre ha parlato anche di Andy Diouf , centrocampista in procinto di trasferirsi all'Inter: "Andy Diouf sta per andarsene, non farà più parte del gruppo.

Inizialmente volevamo tenerlo per continuare a farlo crescere, perché è ancora un giocatore giovane. Ma oggi, con l'opportunità che è stata offerta a lui e al nostro club, non potevamo rifiutare. Anche se oggi non è ancora tutto definito, vogliamo che tutto vada a buonfine".