"Quanto mi mancava il gol? Per me è importante, è una bella cosa. Ho buone sensazioni, è stata una bella partita, ma la vittoria è più importante. E anche il clean sheet è importante. Troppe partite? A me piace giocare, non stare in panchina. Mi piace giocare ogni volta che è possibile, il mister ci prepara per questo. Ogni volta noi dobbiamo farci trovare pronti. Il mio ruolo? Provo a fare sempre del mio meglio in campo, posso giocare in mezzo quando serve, mi sento bene. Ho ormai esperienza nel mondo del calcio, metto la mia conoscenza al servizio della squadra".