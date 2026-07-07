Lunedì 13 luglio alle 14:30, all'InterTraining Centre di Appiano Gentile, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2026/2027. Insieme al presidente inaugurerà la nuova stagione anche mister Cristian Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Inter, stagione 2026-2027 al via. Marotta e Chivu in conferenza: data e ora
partite
Inter, stagione 2026-2027 al via. Marotta e Chivu in conferenza: data e ora
Il club nerazzurro riparte nei prossimi giorni: il presidente e l'allenatore incontrano i giornalisti ad Appiano
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'allenatore, dopo il presidente, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Inter TV, inter.it e sui canali digitali ufficiali del Club. Diretta testuale anche su FCINTER1908.IT.
Il 16 luglio partirà il ritiro nerazzurro in Germania a Donaueschingen, Baden-Württemberg. La squadra sarà lì fino a domenica 25 luglio e il ritiro si chiuderà con l'amichevole di domenica 26 luglio contro il Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco.
(Fonte: inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA