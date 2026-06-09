Durante la conferenza stampa, il ct dell'Argentina Scaloni ha parlato della Seleccion e del reparto offensivo che avrà a disposizione

Andrea Della Sala Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 09:46)

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Durante la conferenza stampa, il ct dell'Argentina Scaloni ha parlato della Seleccion e del reparto offensivo che avrà a disposizione

Julián e Lautaro come coppia d'attacco: "Penso che possano giocare insieme, ma a mio avviso, se si guardano le statistiche, non hanno giocato molto insieme. Però potrebbe succedere, perché no? Dico sempre: l'equilibrio è fondamentale in una squadra, e al giorno d'oggi non è così facile giocare con tre o quattro attaccanti perché, alla fine, se facciamo l'elenco dei giocatori che abbiamo, alcuni sembrano centrocampisti ma sono più attaccanti. Quindi, se aggiungiamo Leo, se è disponibile, non è facile far giocare tutti insieme; dobbiamo trovare un equilibrio. Ovviamente, ci piacerebbe vederli giocare entrambi, ma l'equilibrio è importante."

Paredes e Julián, ancora incerti : "Juli sta bene, si tratta più che altro di recuperare al 100%, è un piccolo problema alla caviglia. Leandro potrà sicuramente riunirsi al gruppo tra qualche giorno. Era un infortunio muscolare e potrebbe volerci un po' più di tempo."

"Leo (Messi) giocherà, non so quanti minuti, devo ancora parlargli in allenamento. Vedremo quanto per non correre rischi. Ma sì, avrà un po' di spazio", ha esordito l'allenatore, nella risposta che tutti aspettavano con impazienza.

Il ruolo di Messi in questo Mondiale: "Il suo ruolo è estremamente importante, come sempre. Non solo quando è nello spogliatoio o in campo, ma tutto ciò che trasmette a chi gli sta intorno è comprensibile. Oserei dire che tutti aspettano che giochi, e io voglio che giochi; è quello che vogliamo tutti. Vogliamo che giochi il ruolo che ha sempre avuto."

(Ole)