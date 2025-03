Guardiamo al quarto posto o più su? Dando sempre per scontato che siamo sempre scesi in campo per vincere, in questo momento lo faremo ancora di più: mancano 12 partite di campionato, in ogni partita cercheremo di fare il massimo come sempre, tranne nell'ultima. E' la nostra ambizione per arrivare a conquistare vittorie di cui abbiamo bisogno per raggiungere il nostro obiettivo con impegno e sacrificio iniziando domani. Ci vorrà una grande partita fisica e di carattere. C'è una grandissima delusione da parte di tutti, ero arrabbiato dopo questa partita perché voglio bene ai calciatori, li conosco. Sanno perfettamente che abbiamo sbagliato dove non potevamo: io lo so, li vedo tutti i giorni, si impegnano al massimo e si prendono le responsabilità anche nelle difficoltà. Ero molto arrabbiato perché questo non l'abbiamo fatto, l'atteggiamento non è stato buono: ci siamo messi in grande difficoltà. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati in modo positivo sapendo che mancano 12 partite che affronteremo al massimo per non ripetere quanto successo con l'Empoli. Se sento la fiducia di club e giocatori? Sì, la sento.