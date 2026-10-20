Entra nel vivo la vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk. In conferenza stampa al Meazza ha preso parola anche Valeriy Bondar, calciatore ucraino e capitano della squadra di Arda Turan. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "L'Inter è una squadra esperta e forte, per noi sarà molto bello giocare qui, sogniamo un successo e speriamo che diventi realtà. Nel nostro Paese è in corso una guerra per l'aggressione russa, speriamo di dare felicità e gioia alla nostra gente almeno per 90'. Sentiamo il loro supporto, ma sentiamo anche il peso del momento che il nostro Paese sta affrontando".

Con Arda Turan sei cresciuto molto."Il mister è giovane, ma ha grande esperienza come calciatore e allenatore. Condivide la sua esperienza con noi, quello che ha già vissuto in campo. Siamo felici di averlo con noi, ha sempre energia per spronarci, anche quando stiamo dormendo".

I difensori parteciperanno alla fase offensiva anche contro l'Inter?"Come dice sempre il mister, dobbiamo sempre costruire da dietro e essere propositivi. Vogliamo essere molto aggressivi come squadra. I difensori devono aiutare la squadra ad attaccare e gli attaccanti devono aiutarci in fase difensiva, questo ci rende veramente squadra e ci porta al risultato".

Avete più punti dell'Inter. Questa è una motivazione ulteriore per domani?"Domani affronteremo un'Inter molto motivata perché ora è zero punti, saranno molto aggressivi a loro volta. Noi cercheremo di rendere gli ucraini orgogliosi di noi e regalargli una gioia. L'Inter gioca in casa e vorrà fare bella figura, sbloccandosi nel suo stadio. Ogni partita e a sé, l'Inter sarà particolarmente motivata, ma noi daremo il 200%".