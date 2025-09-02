Simonelli: “San Siro non potrà ospitare Europeo. Allineati con Inter e Milan, ma serve…”

FC Inter 1908
Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato dello stadio di San Siro e della necessità di un nuovo impianto per Inter e Milan
Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato dello stadio di San Siro e della necessità di un nuovo impianto per Inter e Milan:

Vivo a Milano dall'82 sarei dispiaciuto se Milano perdesse gli Europei perché non viene fatto un nuovo stadio. E vi dico già che a Milano gli Europei non li potrà ospitare San Siro, quindi sì sono preoccupato. Con le proprietà siamo allineati, questo grido d'allarme è anche il loro. Siamo confidenti che entro il 30 settembre si prenda questa decisione e si vada avanti dritti nel nuovo stadio. È interesse delle società dare una casa accogliente ai propri tifosi, è interesse dell'Italia fare un Europeo con stadi accoglienti e poterlo fare a Milano. Fare un Europeo in Italia senza Milano sarebbe una sconfitta per tutti. Tutti allineati, ma l'allineamento non basta. Pensare bene non basta, bisogna poi anche agire. 

