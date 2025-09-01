FC Inter 1908
Gattuso: "Pio Esposito ha qualità indiscutibili. E' giovane ma ha la sfacciataggine di…"

Le parole del ct: "Le qualità di Pio sono indiscutibili e li vediamo, Leoni uguale: un giovane 2006 con grande personalità"
Marco Astori
Intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, ha parlato così della convocazione di Francesco Pio Esposito e degli altri giovani: "E' difficile dire se sono pronti o no, quello te lo dà l'esperienza, il vissuto. Li ho convocati perché penso che Fabbian sia molto simile a Frattesi, riempie bene l'area e ha fisicità.

Le qualità di Pio sono indiscutibili e li vediamo, Leoni uguale: un giovane 2006 con grande personalità con picchi di velocità importanti. Non gli ho regalato nulla, li ho convocati perché penso abbiano delle caratteristiche ben precise.

Pio? Quando vedo un giocatore c'è qualcosa che mi deve colpire. Io penso che siano giovani, ma hanno sfacciataggine e giocano già da grandi. Leoni lo scorso anno ha giocato a campo aperto con Lukaku e per me sono giocatori pronti. Forse alla nostra età non avevamo la sfacciataggine che hanno loro oggi e io quando vedo questo aspetto lo premio. Poi certo alla base c'è sempre qualità".

