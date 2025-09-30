FC Inter 1908
Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha risposto così alla domanda in merito al fatto che gli azzurri avessero un giorno in meno di riposo rispetto ai portoghesi
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sporting, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha risposto così alla domanda in merito al fatto che gli azzurri avessero un giorno in meno di riposo rispetto ai portoghesi: "Noi siamo tornati a casa da Milano che era molto tardi.

Ieri chi ha giocato ha fatto recupero e oggi dobbiamo cercare di preparare la partita senza spendere molte energie, sicuramente non è la migliore condizione per preparare una partita importante, ma c'è il calendario così e quindi dobbiamo accettarlo.

Conte
Non voglio fare polemica sul calendario, avere un giorno in più di allenamento ci avrebbe permesso di prepararla meglio ma dovremo abituarci, fare esperienza e buoni risultati. Il calcio portoghese è sempre d'avanguardia, anche in Europa League e Conference creano sempre problemi agli avversari ed è di buon livello".

