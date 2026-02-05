Il tecnico del Liverpool, alla vigilia della sfida col Manchester City, ha parlato anche del centrocampista che sembrava molto vicino all'Inter

Andrea Della Sala Redattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 14:46)

Il tecnico del Liverpool Arne Sloth, alla vigilia della sfida col Manchester City, ha parlato anche del centrocampista che sembrava molto vicino all'Inter, Curtis Jones:

«Penso che quello che avete visto», ha detto l’allenatore quando gli è stato chiesto come valuta il ruolo di Jones nella squadra.

«Ha giocato molti minuti – non tutti, ma penso che sia stato anche sfortunato, nel senso che probabilmente è l’unico reparto in cui non abbiamo avuto infortuni.

«Ma nonostante questo ha comunque giocato parecchi minuti. Ed è ovviamente per questo che lo abbiamo tenuto, perché in quel reparto abbiamo molti giocatori, ma abbiamo bisogno di questi centrocampisti anche in posizioni diverse. E nel momento in cui inizi ad aver bisogno di centrocampisti in ruoli differenti, il reparto di centrocampo diventa sempre più ristretto. Quindi sì, ovviamente lo abbiamo tenuto. La sua situazione, per noi, non è cambiata».

«È uno dei 16 giocatori di movimento che abbiamo a disposizione per il lungo periodo, e in questo momento ci sono anche due giocatori molto giovani come Trey e Rio. Quindi sarebbe un po’ strano lasciar andare qualcuno quando hai solo 16 giocatori disponibili».

«Nel momento in cui avremo novità, le comunicheremo», ha detto Slot parlando del contratto di Jones. «Ma sono consapevole io, il club è consapevole e lui è consapevole del fatto che gli resta solo un anno e mezzo di contratto, quindi questo è tutto ciò che posso dire al riguardo».