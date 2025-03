Yann Sommer, portiere dell'Inter, è stato uno dei protagonisti del successo di oggi contro l'Udinese . Queste le sue parole in conferenza stampa: "Una vittoria molto importante per questa stagione. Abbiamo ancora 8 partite. Siamo andati avanti 2-0 nel primo tempo, in totale controllo, ma non siamo felici per come abbiamo giocato il secondo tempo, non abbiamo avuto coraggio nel giocare, non abbiamo trovato belle opzioni tra le linee. Loro hanno fatto un pressing molto aggressivo".

"Rimpianto per aver lasciato la Nazionale? È bello avere qualche giorno libero per me! Abbiamo tantissime partite, anche questa estate avremo un altro torneo, e per me così va molto bene. In squadra abbiamo tanto giocatori che hanno giocato e viaggiato, non è facile, è importante recuperare molto veloce e bene per le prossime partite. Le mie parate? È sempre il mio obiettivo, essere pronto in questi momenti. È importante perchè all'Inter gioco tanto con i piedi e non capitano tante occasioni per gli avversari, è importante che ci siamo quando c'è bisogno. Ma ripeto, dobbiamo fare molto meglio".