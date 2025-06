Spalletti: “Chiesto scusa ad Acerbi, convocato perché era il top. Chi rifiuta non torni mai più”

Luciano Spalletti è tornato a parlare del caso Acerbi nel corso della sua ultima conferenza stampa da allenatore dell'Italia

Matteo Pifferi Redattore 9 giugno - 23:28

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Italia-Moldavia, Luciano Spalletti ha parlato così anche della reazione dei calciatori alla notizia del suo addio:

"I giocatori sono stati zitti, non dovevano dirmi nulla. L'ho comunicato ai giocatori e poi in conferenza stampa. Li ho chiamati cinque minuti prima tanto poi l'andazzo l'avevano percepito e noi facendo così s'è voluto togliere questo andazzo. Anche oggi sarebbe stato un polverone continuo, così come domani... Io ce l'ho con me e basta perché ho fatto male il mio lavoro. Poi posso anche tentare di dire dove la lasci? La lascio dove l'ho presa... Ma siccome non l'ho migliorata, ho fatto male il mio lavoro. Alla mia prima partita da CT si aveva paura di qualificarsi all'Europeo e ora la rilascio nella stessa situazione. Io spero che chi verrà dopo di me la migliori perché sarà così, non vado a gufare o a fare atteggiamenti"

Su Acerbi "Spero che a quelli che rifiutano la Nazionale ci sia qualcuno che gli dice che in Nazionale non non tornano più. Io in quella risposta lì mi sarà comportato anche male, ma poi c'è stato anche un dialogo telefonico. Gli ho chiesto scusa (ad Acerbi, ndr) e lui mi ha detto: 'Mister, se mi dice così è tutto ok...' Quindi la situazione è questo. E' vero che prima me ne ero privato, ma perché volevo dar forza a Calafiori, a Buongiorno, si stava preparando Leoni. Sono convinto che anche altri avrebbero fatto questa scelta. Ho detto 'Quanti anni ha' proprio facendo i conti in vista del prossimo Mondiale"

"Acerbi sul finale di stagione è stato il migliore di tutti e io devo per forza assorbire ciò che il campionato mi detta, questa cosa qui un po' mi ha spiazzato perché poi avevo portato anche qualcuno in più ma poi a livello fisico siamo logori, ciucciati... Così diventa difficile se non hai muscoli né gambe. Tonali va sempre, ha un nervo quasi da africano, ma ora è così. Quasi tutti. Avrò fatto delle scelte sbagliate e poi probabilmente siamo stati sfortunati che ci è toccata subito la Norvegia in trasferta. Se fai ora due partite di quelle più abbordabili e dopo ci vai a giocare a settembre sarebbe stata una cosa diversa. Detto ciò, non l'ho allenata bene. Poca roba".

(TMW)