FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Spalletti: “Calendario? Stiamo entrando nel mio mondo. Mi stanca solo vedere che…”

partite

Spalletti: “Calendario? Stiamo entrando nel mio mondo. Mi stanca solo vedere che…”

Spalletti: “Calendario? Stiamo entrando nel mio mondo. Mi stanca solo vedere che…” - immagine 1
"Questo mi innervosisce anche un po', ma mi piace il periodo in cui stiamo entrando", ammette Spalletti in conferenza
Matteo Pifferi Redattore 

"Stiamo entrando nel mio mondo, quello fatto di tante partite e tante situazioni da sviluppare: è vero che sono un po' ossessionato, ma la vedo dura che io mi stanchi".

Spalletti: “Calendario? Stiamo entrando nel mio mondo. Mi stanca solo vedere che…”- immagine 2
Getty

Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, presenta il periodo clou della stagione tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Spalletti: “Calendario? Stiamo entrando nel mio mondo. Mi stanca solo vedere che…”- immagine 3
SM

"L'unica cosa che mi stanca è vedere una squadra che si appiattisce o che non vuole scoprire cose nuove - continua l'allenatore bianconero - anche perché diventerebbe difficile dare nuovi input: questo mi innervosisce anche un po', ma mi piace il periodo in cui stiamo entrando e lo voglio far piacere anche alla squadra".

Leggi anche
Muharemovic: “Sono contento di aver scelto il Sassuolo. Se una squadra ti vuole…”
Conte: “Mi diranno che prendo lo stipendio. Tutte cazzate. Noi bloccati e chi ha i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA