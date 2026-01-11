FC Inter 1908
Spalletti: “La mia Juve è cresciuta molto, ma ci sono ancora tante cose da acchiappare”

Così il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, in vista della sfida contro la Cremonese: ecco le sue dichiarazioni in conferenza
Marco Astori
"La mia Juventus è cresciuta molto in questo periodo, ma ci sono ancora tante cose da acchiappare": così il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, in vista della sfida contro la Cremonese.

"Ci sono aspetti che sono fondamentali, non da mettere al secondo o al terzo posto - continua in conferenza stampa - come la riconquista immediata del pallone che ti dà sicurezze e ti permette di ricominciare l'azione dove l'avresti finita, oppure i duelli e le seconde palle: contro la Cremonese ci saranno pericoli, Nicola è un tecnico che rispetto molto".

