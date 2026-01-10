FC Inter 1908
Max Allegri, tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così dell'obiettivo stagionale della squadra
Marco Astori
Max Allegri, tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così dell'obiettivo stagionale della squadra: "Il pari col Genoa? Il calcio è pieno di sorprese, abbiamo giocato dopo Napoli-Verona e abbiamo pareggiato. Dobbiamo fare una corsa su noi stessi. Il pareggio di giovedì è un pareggio importante. Sono due punti mancati ma quel punto lì ci permette di essere momentaneamente secondi in classifica.

Dobbiamo rimanere sereni e tranquilli, sapendo che per l'obiettivo c'è da far fatica. C'è l'Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma e Como: due rimangono fuori dalla Champions. Bisogna rimanere in equilibrio, è un bene anche per il club. Lottare per quell'obiettivo lì significa rimanere aggrappati dentro le prime 4 fino alla fine. O una squadra si stacca di 20 punti o il campionato può essere aperto fino alla fine, questo non si sa. Noi dobbiamo stare dentro le prime 4 altrimenti perdiamo la realtà delle cose.

Il Milan ha cambiato il 55% dei giocatori in rosa, abbiamo avuto infortuni. Vediamo le cose in maniera positiva. Bisogna rimanere con i piedi per terra, avere equilibrio. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi per aver pareggiato con il Genoa. Non è che domani si decide una stagione: spiace per i punti buttati, ma dobbiamo restare dentro l'obiettivo. Lo scavetto di Pavlovic? È anche il bello del calcio certe volte. Ci sono episodi che se riguardi a distanza di tempo ti fanno anche sorridere".

