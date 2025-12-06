Il Torino deve reagire dopo la sconfitta di Lecce. Al Grande Torino arriva il Milan di Massimiliano Allegri. L'allenatore granata Marco Baroni è tornato sul ko del Via del Mare e, in particolare, sul rigore sbagliato nel finale dall'ex Intere Asllani. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa:
Torino, Baroni: "Rigore sbagliato da Asllani? Stia sereno, sta crescendo. In allenamento…"
Torino, Baroni: “Rigore sbagliato da Asllani? Stia sereno, sta crescendo. In allenamento…”
L'allenatore granata Marco Baroni è tornato sul ko del Via del Mare e, in particolare, sul rigore sbagliato nel finale dall'ex Intere Asllani
Ha parlato con Asllani?—
"In allenamento ha sempre calciato bene i rigori, non è il primo che calcia. Il fatto che abbia voluto presentarsi in conferenza stampa è apprezzabile, la responsabilità è mia che faccio i rigoristi. Lui voleva batterlo già la gara prima ma c'era Vlasic che era primo rigorista. Hanno sbagliato grandissimi campioni anche in altre competizioni, Asllani deve stare sereno e sta crescendo. Deve dare di più senza farsi condizionare dal rigore".
Qual è la lista dei rigoristi?—
"Vlasic e Asllani primi, poi con l'Atalanta feci battere Zapata perché mi sembrava giusto. Lo scorso anno si sono alternati Zapata e Adams...Domani attacco la lista in spogliatoio ma dentro, non fuori".
(Fonte: TMW)
