L'allenatore granata Marco Baroni è tornato sul ko del Via del Mare e, in particolare, sul rigore sbagliato nel finale dall'ex Intere Asllani
Marco Macca
Marco Macca 

Il Torino deve reagire dopo la sconfitta di Lecce. Al Grande Torino arriva il Milan di Massimiliano Allegri. L'allenatore granata Marco Baroni è tornato sul ko del Via del Mare e, in particolare, sul rigore sbagliato nel finale dall'ex Intere Asllani. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

Ha parlato con Asllani?

"In allenamento ha sempre calciato bene i rigori, non è il primo che calcia. Il fatto che abbia voluto presentarsi in conferenza stampa è apprezzabile, la responsabilità è mia che faccio i rigoristi. Lui voleva batterlo già la gara prima ma c'era Vlasic che era primo rigorista. Hanno sbagliato grandissimi campioni anche in altre competizioni, Asllani deve stare sereno e sta crescendo. Deve dare di più senza farsi condizionare dal rigore".

Qual è la lista dei rigoristi?

"Vlasic e Asllani primi, poi con l'Atalanta feci battere Zapata perché mi sembrava giusto. Lo scorso anno si sono alternati Zapata e Adams...Domani attacco la lista in spogliatoio ma dentro, non fuori".

(Fonte: TMW)

