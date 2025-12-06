FC Inter 1908
Juventus, Spalletti: “Ho vissuto grandi emozioni con Inter, Roma e Napoli, ma oggi…”

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match del Maradona contro il Napoli
Marco Macca
L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match del Maradona contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Quanto è importante arrivare alla partita di domani con 3 vittorie consecutive?

"La maglia della Juventus è stata tessuta per vincere le partite. È chiaro che non stiamo vivendo un periodo bellissimo, ma arriviamo con più fiducia. È importante vedere che in allenamenti si vanno ad acchiappare cose nuove. Questo è fondamentale e mi dà fiducia".

Quanto è importante la partita di domani?

"Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. Ci sono partite che valgono 3 punti e poi si disperdono. Poi ci sono partite che rimangono per sempre e questa per noi potrà dire tanto, perciò gli dedicheremo tanto".

Lei sente maggiormente questa partita?

"Sono stati due anni in cui con il Napoli ci siamo resi felici a vicende. È stata un'emozione tremenda soprattutto quella dello Scudetto. Secondo me le belle storie hanno il potere dell'immortalità e rimarranno così per sempre. Poi ho vissuto emozioni importanti con Inter, Roma e Napoli. Oggi sono avversario di Inter, Roma e Napoli, ma voglio portarmi dietro tutte le persone belle di queste esperienze. Favorita? Non lo so, perché non parto con questi ragionamenti e lamentarsi non produce mai una buona classifica. A loro manca qualcosa a centrocampo, a noi manca qualcosa in difesa da tempo. Poi bisogna cercare di andare a vincere la partita, loro hanno un passato con certezze e noi siamo alla ricerca delle certezze".

