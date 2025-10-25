"La squadra è motivata e vogliosa di far bene, ci siamo preparati con due allenamenti". Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, alla vigilia della partita di campionato contro la Lazio ha parlato in conferenza stampa.
partite
Juve, Tudor: “Paura di un esonero? Zero. Quando hai tutto chiaro hai una forza che…”
-David ha giocato, ma gli altri nuovi sono stati impegnati poco:ci sono difficoltà?
Non c'è nessun problema particolare, i giocatori ci sono e hanno le loro qualità, l'allenatore deve valutare in base a tante cose, loro danno tutto. Serve sempre un po' di adattamento, non solo al campionato ma magari anche a livello di squadra. Loro sono tutti ragazzi che si impegnano e danno il meglio.
-Il paragone Yildiz-Del Piero è forzato o no?
I paragoni sono sempre delicati, sono modi di giocare diversi. Del Piero ha fatto la storia, quanti campionati ha fatto in Italia. Yildiz è al suo primo anno da protagonista vero. È un giocatore importantissimo, probabilmente il più importante della rosa e gioca sempre. Non è facile, a volte inizi più spensierato, più leggero e poi nel percorso senti il peso, l'attenzione delle altre squadre dei pericoli che arrivano da lui. Ha giocato tanto e il rendimento non può essere sempre uguale, bisogna ambientarsi su questi ritmi.
-A livello personale come vive questo momento: c'è fiducia o pressione?
Sto benissimo, non penso mai a me e solo alla squadra, come vi dico sempre. La sensazione post Madrid è positiva, anche se abbiamo perso. La squadra c'è, c'è voglia di fare, di dare quello che c'è da dare e provare a vincere, di essere una squadra. Domani bel banco di prova contro una squadra di livello e bisogna essere sul pezzo tutti quanti.
-Quanti campioni mancano alla Juventus secondo lei? E ha paura di essere esonerato?
Ora questa domanda non c'entra con il momento, non ha nessuna importanza parlarne ora: le analisi si fanno dopo. Si prova a fare il meglio. Esonero? Ripeto e con tutta sincerità: questi pensieri da zero a dieci sono a zero, queste senzazioni. Me la godo, lucido anche nelle difficoltà. Provo sempre fare del meglio, so cosa c'è attorno a me, è tutto chiaro e molto. Quando tutto è chiaro allora hai una forza che in altri momenti magari non avresti. Provo a mettermi in bilico da solo, cercando di capire cosa fare meglio, come motivare i giocatori, che soluzioni trovare, come motivare la squadra. È quello che faccio 24 ore al giorno. Del futuro mi importa zero, tranne quello che succede solo domani.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA