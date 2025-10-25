Gasperini: “Sconfitta con l’Inter mi dà fastidio ma non mi abbatto. E sono sicuro che…”

"Avete visto ieri il Milan? Meglio iniziare a capire che non sarà facile avere grande continuità", dice Gasperini

Matteo Pifferi Redattore 25 ottobre - 15:02

"Stiamo battagliando, è un campionato tosto. Avete visto ieri il Milan? Meglio iniziare a capire che non sarà facile avere grande continuità. Ci sono tante squadre vicine e non ho tempo di abbattermi per una partita persa, nonostante mi dia fastidio, ma siamo lì. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare dei passi avanti". Così l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di domani in casa del Sassuolo.

"Oggi abbiamo una difficoltà principale: fare gol, soprattutto in casa - ha proseguito -. La prima cosa da risolvere è quella e non c'entra la punta o il falso nove. Gioca chi sta bene". Si sofferma poi su Ferguson e Dovbyk: "Evan su dieci gare ufficiali ha preso parte a nove di queste. Ultimamente le risposte del campo non sono state buone, ma ieri per la prima volta gli ho visto fare un allenamento come si deve. Dobbiamo anche considerare però che lui ha giocato più quest'anno della scorsa stagione e che è un ragazzo giovane che si trova in un'altra dimensione: va aspettato".

Sui fischi a Dovbyk ha concluso: "Se si perde come l'altra sera ci stanno. Ora si deve reagire trasformandoli in applausi. L'obiettivo è solo uno: crescere e migliorarci. Rispetto ad altre squadre abbiamo dei buoni margini per fare qualcosa di bello".