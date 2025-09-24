L'attaccante ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo al Cagliari e della prossima partita contro i nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 00:03)

«L’Interè sicuramente una squadra tosta, sarà una partita molto difficile data la forza dei nerazzurri, ma noi dobbiamo fare la nostra partita e farci spingere dalla nostra gente, trascinare anche loro verso qualcosa di superlativo. Avremo la nostra gente accanto, può succedere di tutto e proveremo a realizzare il sogno di tutti». Così Andrea Belotti ha parlato della prossima partita di campionato del Cagliari, quella contro la squadra di Chivu.

Il giocatore ha incontrato i media in conferenza stampa all’Unipol Domus per fare il punto sull’attualità della squadra e andare nel dettaglio su ciò che l’ha portato in Sardegna: «Quello che cercavo era continuità, allenamento dopo allenamento, per dimostrare il mio valore. Ho voluto fortemente venire qua, un giocatore penso si debba sempre meritare di giocare e nulla ti viene regalato. Bisogna essere sempre professionisti, il nostro mondo è talmente veloce che oggi ci sei e domani non ci sei più. La Nazionale? Rappresenta sempre un sogno, un obiettivo per chiunque giochi a calcio, personalmente ho vissuto momenti magici in azzurro, un eventuale ritorno passa da ciò che farò con il Cagliari, solo allora potremo parlarne nel concreto. Non è un assillo, penso a fare bene in rossoblù e poi si vedrà».

«Ho avuto diverse esperienze e l’ultima è stata Como che dove si lottava per la salvezza. In carriera ho giocato con Roma, Fiorentina, Benfica, ma quando capisci di poter arrivare in una squadra come il Cagliari, che gioca sì per la salvezza ma rappresenta qualcosa di glorioso, il tuo obiettivo è sempre quello di vincere, a prescindere. Devi fare tutto il possibile per arrivare alla vittoria, ci saranno dei momenti di difficoltà, dove dovremo essere più scaltri, sempre compatti, ma qui calarsi nella parte è semplice perché c’è grande unità e sia i più esperti che i giovani hanno tanto da dare», ha detto anche.

(Fonte: cagliaricalcio.com)