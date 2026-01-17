Udinese, Runjaic: “Inter partita subito bene, a noi è mancato qualcosa. I cambi…”

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio di Udinese-Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sommer ha fatto una sola parata? Oggi non abbiamo avuto grande capacità offensiva, ci è mancato qualcosa anche in termini di corsa in profondità. Abbiamo fatto lanci, avremmo potuto provare di più a sfruttare la profondità per scavalcare la linea difensiva loro. L'Inter ha iniziato subito col piede giusto, a noi è mancata qualità.