Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio di Udinese-Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sommer ha fatto una sola parata? Oggi non abbiamo avuto grande capacità offensiva, ci è mancato qualcosa anche in termini di corsa in profondità. Abbiamo fatto lanci, avremmo potuto provare di più a sfruttare la profondità per scavalcare la linea difensiva loro. L'Inter ha iniziato subito col piede giusto, a noi è mancata qualità.
Udinese, Runjaic: “Inter partita subito bene, a noi è mancato qualcosa. I cambi…”
Le parole dell'allenatore bianconero in conferenza stampa al Bluenergy Stadium dopo Udinese-Inter di questo pomeriggio
Inserire prima le tre punte? Forse si poteva fare. Piotrowski? Non sappiamo ancora nulla di preciso. Ha sentito dolore, aveva molto male. Speriamo non sia nulla di grave, sapremo entro 2-3 giorni. Per noi è una cattiva notizia, abbiamo bisogno di tutti e sicuramente non sarà a disposizione per la prossima partita. Spero possa rientrare prima possibile".
