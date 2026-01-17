FC Inter 1908
Udinese, Kristensen: “Inter ha grandissima qualità. Non siamo riusciti a…”

Le parole del calciatore dei friulani in conferenza stampa dopo Udinese-Inter di questo pomeriggio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Thomas Kristensen, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni dei cronisti in sala stampa dopo il triplice fischio della gara con l'Inter:

"Volevamo prendere più da questa partita, ma ritrovandoci in svantaggio siamo riusciti a fare una partita abbastanza buona. Cosa non ha funzionato? Sappiamo che l'Inter ha grandissima qualità, avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni. Non siamo riusciti a farlo.

