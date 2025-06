Zamuner ne ha parlato così: "Con Stefano mi sono sentito in questi giorni e ha fatto un bel lavoro qui, ci siamo presi qualche giorno di riflessione entrambi, mi sto tutelando e ho contattato qualche allenatore, non tanti, vorrei un profilo con le stesse motivazioni della proprietà e il sottoscritto per fare un campionato importante. Credo che i primi giorni della prossima settimana saranno utili per fare chiarezza. Che riflessioni ci saranno? Anche per l’opzione di restare con Vecchi, ha fatto un buon lavoro e dovrebbero collimare gli obiettivi"