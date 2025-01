Vieira: “Balotelli? Atteggiamento positivo. Ma anche lui deve capire che…”

"Non ci sono novità, Ekuban e Norton-Cuffy saranno fuori per questa partita. Mario è tornato e ha fatto allenamenti per tutta la settimana con la squadra e farà parte del gruppo. L’atteggiamento di Mario è sempre stato positivo ed è importante capire che la cosa fondamentale e importante non è il singolo, ma la squadra. Non è Mario, non sono io, non è Milan, ma è la squadra".