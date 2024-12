Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Torino, Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato così della prestazione di Mario Balotelli: "Come gli altri giocatori, come Vitinha, ha bisogno di giocare. Oggi è sceso in campo 20 minuti e poteva fare gol. Sta lavorando bene, possono aiutare di più la squadra. Deve continuare a lavorare ma, come Vitinha, ci vuole ancora tempo".