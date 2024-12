Patrick Vieira parla anche di Mario Balotelli dopo la vittoria del Genoa sul campo dell’Udinese per 2-0: ecco le dichiarazioni

Patrick Vieira parla anche di Mario Balotelli dopo la vittoria del Genoa sul campo dell’Udinese. "Penso che abbiamo fatto bene quanto preparato in allenamento. Il rosso sicuramente ha cambiato un po' la gara, però noi abbiamo continuato a fare bene quanto pensato in settimana. Per ora i giocatori visti con il Cagliari sono quelli che vedo più pronti".