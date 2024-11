Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro l'Udinese, Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato così del momento dei rossoblu: "Ha fatto bene tutta la squadra abbiamo fatto una bella prestazione collettiva. Ed è per quello che i giocatori fanno vedere la loro qualità quando una squadra gioca bene la qualità si vede sempre. La cosa più importante è mettere i giocatori nei ruoli dove possono far vedere le loro qualità.