FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Vieira: “Colombo e Carboni importanti per noi. La struttura deve essere giusta per aiutarli…”

partite

Vieira: “Colombo e Carboni importanti per noi. La struttura deve essere giusta per aiutarli…”

Vieira: “Colombo e Carboni importanti per noi. La struttura deve essere giusta per aiutarli…” - immagine 1
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma, il tecnico ha parlato anche dei due giocatori
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Vieira: “Colombo e Carboni importanti per noi. La struttura deve essere giusta per aiutarli…” - immagine 1
Vieira: &#8220;Colombo e Carboni importanti per noi. La struttura deve essere giusta per aiutarli&#8230;&#8221;

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma, Patrick Vieira ha risposta a una domanda sui primi mesi di Colombo e Carboni con la maglia del Genoa. "Hai menzionato questi due giocatori ma c'è anche Gronbaek che può ancora fare di più per la squadra".

Vieira: “Colombo e Carboni importanti per noi. La struttura deve essere giusta per aiutarli…”- immagine 3
Getty Images

"Sono giocatori importanti per noi, dobbiamo continuare a lavorare e la struttura deve essere giusta per aiutare loro a performare e giocare al loro livello. Dal punto di vista dell’atteggiamento questi giocatori stanno facendo bene, dobbiamo dare loro un po’ di fiducia e continuare a credere in questo progetto e sull’aspetto del gioco. Perché quello che manca è una vittoria per fare un passo avanti".

Leggi anche
Chivu: “Inter può arrivare in fondo. Gioca Sommer. Esposito? E’ sul palco, ora...
Conte: “Perché dico che sarà anno complesso? Non fatemi rispondere un’altra volta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA