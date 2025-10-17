Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma, Patrick Vieira ha risposta a una domanda sui primi mesi di Colombo e Carboni con la maglia del Genoa. "Hai menzionato questi due giocatori ma c'è anche Gronbaek che può ancora fare di più per la squadra".

"Sono giocatori importanti per noi, dobbiamo continuare a lavorare e la struttura deve essere giusta per aiutare loro a performare e giocare al loro livello. Dal punto di vista dell’atteggiamento questi giocatori stanno facendo bene, dobbiamo dare loro un po’ di fiducia e continuare a credere in questo progetto e sull’aspetto del gioco. Perché quello che manca è una vittoria per fare un passo avanti".