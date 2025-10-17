FC Inter 1908
In conferenza alla vigilia del match contro il Torino, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così dei tanti infortuni di questo periodo
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così dei tanti infortuni di questo periodo: "Sarebbe carino fare una statistica a livello europeo per vedere che proporzione c'è: il problema è che più giochi, più il rischio è avere infortuni.

E' inevitabile che giocando tanto hai meno possibilità di allenarti e il non allenamento induce ad avere infortuni muscolari: sono esseri umani ed essere sottoposti a stress fisico ed emotivo ogni tre giorni diventa difficile. Basta guardare all'estero e capire che tipo di situazione c'è per tutti: vedo che spesso ci si lamenta perché si gioca tanto, però è un cane che si morde la coda.

Serve fare rose profonde per questo motivo, perché se giochi tanto è inevitabile che devi far fronte a problematiche, anche leggere: ma se c'è un affaticamento e giochi dopo tre giorni, lo rischi il calciatore? No perché c'è il rischio che abbia un problema diverso e non ce l'hai per un mese. L'ho spiegato tante volte, non c'è bisogno di tornarci: chi vuole capire capisca. Dire le stesse cose mi sembra superfluo e inutile, guardate le interviste passate, non fatemi rispondere un'altra volta perché diventa una litania e nessuno vuole essere petulante".

