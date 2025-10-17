In conferenza alla vigilia del match contro il Torino, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così dei tanti infortuni di questo periodo

Marco Astori Redattore 17 ottobre - 15:26

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così dei tanti infortuni di questo periodo: "Sarebbe carino fare una statistica a livello europeo per vedere che proporzione c'è: il problema è che più giochi, più il rischio è avere infortuni.

E' inevitabile che giocando tanto hai meno possibilità di allenarti e il non allenamento induce ad avere infortuni muscolari: sono esseri umani ed essere sottoposti a stress fisico ed emotivo ogni tre giorni diventa difficile. Basta guardare all'estero e capire che tipo di situazione c'è per tutti: vedo che spesso ci si lamenta perché si gioca tanto, però è un cane che si morde la coda.

Serve fare rose profonde per questo motivo, perché se giochi tanto è inevitabile che devi far fronte a problematiche, anche leggere: ma se c'è un affaticamento e giochi dopo tre giorni, lo rischi il calciatore? No perché c'è il rischio che abbia un problema diverso e non ce l'hai per un mese. L'ho spiegato tante volte, non c'è bisogno di tornarci: chi vuole capire capisca. Dire le stesse cose mi sembra superfluo e inutile, guardate le interviste passate, non fatemi rispondere un'altra volta perché diventa una litania e nessuno vuole essere petulante".