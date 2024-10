Per Acerbi, il programma prevede il recupero la settimana successiva alla sfida con i bianconeri: l'ex Lazio potrebbe rientrare fra i convocati nel turno infrasettimanale contro l'Empoli (30 ottobre) o per la gara contro il Venezia (3 novembre). In ogni caso, l'obiettivo del tecnico Inzaghi è averlo al 100% per le due partite successive, contro l'Arsenal in Champions League e contro il Napoli in campionato", si legge.