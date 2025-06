L'allenatore, che ha lavorato nel settore giovanile nerazzurro per 9 anni, comincia una nuova avventura in Serie C

Era arrivato ieri l'annuncio della separazione dell'Inter. Per mister Andrea Zanchetta, che ha appena vinto con la Primavera del club nerazzurro il campionato Under20 e ha trascorso nove stagioni nel settore giovanile nerazzurro (e cinque trofei vinti), inizia una nuova avventura, in Serie C (e tra le sue rivali ci sarà quindi anche l'Inter Under23).

"Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo, fino a giugno 2027, con Andrea Zanchetta, che, a partire dal primo luglio, ricoprirà il ruolo di guida tecnica della prima squadra", si legge nel comunicato del club che annuncia il suo arrivo in panchina.

E la nota aggiunge: " Dal 2011 veste i panni dell’allenatore, cercando di accrescere sempre di più il suo bagaglio con diverse esperienze a livello giovanile. In panchina guida i ragazzi di Cremonese, Juventus, Alessandria e Inter, alzando sei trofei in totale. L’ultimo poche settimane fa portando i nerazzurri alla vittoria dello Scudetto Primavera. In mezzo una parentesi tra i grandi da collaboratore tecnico con l’Hellas Verona in Serie A. A mister Zanchetta il benvenuto a Novara da parte del Club".

(Fonte: novarafootballclub.it)