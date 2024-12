L'Inter scenderà in campo martedì sera alle 21 in casa del Bayer Leverkusen. Dopo la vittoria in Serie A di venerdì sera contro il Parma a San Siro, la squadra di Inzaghi affronterà la formazione di Xabi Alonso in Champions League.

DOVE VEDERE LEVERKUSEN-INTER

Bayer Leverkusen-Inter si disputerà martedì 10 dicembre alle 21:00 alla BayArena. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.